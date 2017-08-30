Galatasaray Denayer'i kiralıyor

30 Ağustos 2017 Çarşamba 22:47
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Spor
tif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP
) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol
cu Jason Denayer'in kulübümüze geçici transfer
i konusunda, futbolcu ve kulübü Manchester City
ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Galatasaray'da 2015-2016 sezonunda da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu gece İstanbul'a gelecek.
Muhabir: Erkan Tiryaki