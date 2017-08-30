Galatasaray Denayer'i kiralıyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaraytif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda () da yer alan açıklamada, "Profesyonelcu Jason Denayer'in kulübümüze geçicii konusunda, futbolcu ve kulübüile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray'da 2015-2016 sezonunda da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu gece İstanbul'a gelecek.

Muhabir: Erkan Tiryaki