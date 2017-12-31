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Galatasaray derbilerde kayıp

Galatasaray, bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig maçlarından 7 mağlubiyet, 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray derbilerde kayıp

Galatasaray, bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig maçlarından 7 mağlubiyet, 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

31 Aralık 2017 Pazar 15:46
Galatasaray derbilerde kayıp

İSTANBUL (AA) - Ercan Çakar - Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerde beklentilerin oldukça uzağında bir performans sergiliyor.

Sarı-kırmızılılar, futbol, basketbol ve voleybolda çıktığı derbilerde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatıyor.

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig maçlarından 7 mağlubiyet, 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

Futbol ve basketbolda rakipleriyle oynadığı 6 maçı da kazanamayan Galatasaray, iki galibiyetini voleybolda Beşiktaş karşısında elde etti.

Sarı-kırmızılılar, futbolda Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş müsabakasını 3-0 yitirdi.

Basketbolda galibiyet yok

Galatasaray, basketbolda erkek ve kadınlarda rakipleriyle oynadığı 4 karşılaşmada da mağlup oldu.

Galibiyetler voleybolda

Galatasaray, bu sezon lig derbilerindeki iki galibiyeti voleybolda Beşiktaş karşısında kazandı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı, Efeler Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0, Galatasaray Kadın Takımı ise Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde siyah-beyazlı ekibi 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılar, voleybolda Fenerbahçe ile oynadıkları Efeler Ligi maçını 3-0, Vestel Venus Sultanlar Ligi müsabakasını da 3-1 yitirdi.

Son Güncelleme: 31.12.2017 13:18
Anahtar Kelimeler:
VoleybolSÜPERLİGSporGalatasarayFutbolFenerbahçeDerbiBeşiktaşBasketbol
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