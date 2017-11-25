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Galatasaray evinde kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi.

Galatasaray evinde kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 21:46
Galatasaray evinde kazandı

İSTANBUL

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maç, sarı-kırmızı takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine giren Rodrigues'in şutunda, kaleci Haydar Yılmaz, topu kornere çeldi.

12. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Maniatis'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

14. dakikada rakibinden topu kapan Rodrigues'in sağdan yerden ortasında ön direkte Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in dışarı çıkardığı topa Selçuk İnan bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

33. dakikada Galatasaray öne geçti. Serdar Aziz'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Altıpasın gerisinde topu önünde bulan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Elif Nur Çolak, Ercan Çakar

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Spor
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