Galatasaray fena dağıldı

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12. hafta maçında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray ligde 12. hafta sonunda 2. kez yenilgiye uğradı.

Maça etkili başlayan taraf Galatasaray’dı. 10. dakikada Ndiaye’nin uzun pasıyla hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Gomis, ceza sahasına girerken sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı. 14. dakikada ise ceza sahasına arka arkaya çalımlarla giren Adebayor’dan önce topa müdahale eden Muslera, tehlikeyi büyümeden önledi. Dakikalar 25’i gösterirken ise ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Visca’nın ortasını kafayla ağlara gönderen Attamah skoru 1-0 yaptı. Bu golün ardından rakip kalede daha etkili olmaya çalışan Galatasaray’da 30. dakikada Belhanda’nın orta sahaya yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta Maicon, kafayı istediği gibi vuramadı. 32’de ise ceza sahasında Gomis’ten seken topla buluşan Eren’in şutunu Volkan Babacan direk dibinde güçlükle kontrol etti. 42’de ise sağ kanattan son çizgiye hızla inen Visca’nın ortasında Adebayor’un kafasıyla skor 2-0 geldi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya ise Galatasaray pozisyonlarla başladı. 51’de Gomis’in sağ kanattan ortasına Eren’den önce Attamah müdahale etti ve tehlikeyi önledi. 53’te Ndiaye’nin müsait durumdaki şutu auta giderken 54’te Tolga’nın şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı. Farkı 1’e indiren gol ise 55. dakikada geldi. Latovlevici’nin sol kanattan ortasına harika bir kafa vuruşu yapan Gomis, Volkan Babacan’ın üzerinden topu ağlara gönderdi. Ancak 58’de ev sahibi ekip bir kez daha golü buldu. Elia sol kanattan ceza sahasına girip pasını çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top Mossoro’nun önünde kaldı. Mossoro’nun pasında topla buluşan Adebayor’un dokunuşu savunmaya da çarpıp Muslera’yı yanılttı ve skor 3-1’e geldi. Bu golün ardından takımımız farkı azaltmak için ardı ardına ataklar yaptı. 61’de Latovlevici’nin volesi yandan auta çıkarken 70’de Tolga’nın dönerek yaptığı şutu Volkan Babacan kontrol etti. Atakların sıklaştığı bölümde ise Başakşehir penaltı kazandı. Maicon’nun Elia’yı düşürmesi sonucu kazanılan penaltıyı ise Adebayor gole çevirdi. Son bölümde de üst üste çalımlarla ceza sahasına giren Kerim Frei’ın şutu skoru 5-1 yaparken maç bu sonuçla tamamland

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan, Suat Arslanboğa

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Epureanu, Attamah, Uğur, İrfan (Hakan Özmert 80), Gökhan, Mossoro, Visca, Elia (Kerim Frei 85), Adebayor (Mevlüt 90)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Tolga, Ndiaye, Belhanda (Garry Rodrigues 79), Gomis, Eren

GOLLER: Attamah 25, Adebayor 42, 58, 76, Kerim 89 / Gomis 55

SARI KART: Fernando, Ndiaye (Galatasaray)