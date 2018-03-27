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Galatasaray final için sahada

Galatasaray kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibi ile karşılaşacak.

Galatasaray final için sahada

Galatasaray kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibi ile karşılaşacak.

27 Mart 2018 Salı 10:41
Galatasaray final için sahada

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibine konuk olacak.

Salamanca kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Eşleşmedeki ilk maçı 69-62 kazanan Galatasaray, rakibi karşısında galibiyetle ayrılması ya da 6 sayı farkla kaybetmesi durumunda finale yükselecek.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, 29 Mart Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Reyer ekibi ile karşı karşıya gelecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor eşleşmedeki ilk maçı 74-54 kazanmıştı.

Muhabir: Ercan Çakar

Anahtar Kelimeler:
FIBA Avrupa KupasıGalatasaray Kadın Basketbol TakımıSpor
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