Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalanıyor.Açıklamada şöyle denildi:Galatasaray Futbol Takımı ile Türkiye mobil iletişim pazarında son derece inovatif ve dinamik olan teknoloji firması Fluo’nun ‘şort sponsorluk anlaşması’ imza töreni ve basın toplantısı 13 Eylül 2017 Çarşamba günü yapılacaktır. Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve MNT Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Alexios Mavrogenis’in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.