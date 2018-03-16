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Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

16 Mart 2018 Cuma 09:44
Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde

İSTANBUL (AA) - Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak.

Fenerbahçe'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

Mariano cezalı, Eren Derdiyok sakat

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide oynayamayacak.

Ligde son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide sahada olamayacak.

Fernando ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

Son Güncelleme: 16.03.2018 06:58
Anahtar Kelimeler:
Ülker StadıSÜPERLİGSpor Toto Süper LigSporGalatasarayFutbolFenerbahçeDerbiBülent Yıldırım
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