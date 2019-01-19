Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray evinde oynadığı karşılaşmada yarım düzine gol attı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısına şovla başladı. Sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan sarı kırmızılılar, 6-0'la 2. yarıya müthiş bir giriş yaptı. Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray MKE Ankaragücü bir araya geldi. Fatih Terim’siz son lig maçında ev sahibi Aslan adeta şov yaptı ve sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrılarak ikinci yarıya muhteşem bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar puanını 32’ye çıkararak maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’le farkı üçe indirdi ve Evkur Yeni Malatyaspor’un averajla önünde 2. sıraya yerleşti. Zor günler geçiren konuk ekip MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Alper Ulusoy



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



MKE ANKARAGÜCÜ: Altay, Kenan, Alihan, Moulin, Pinto, Faty, Djedje, Heurtaux, Bifouma, İlhan, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

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