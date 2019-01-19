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Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray evinde oynadığı karşılaşmada yarım düzine gol attı

Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray evinde oynadığı karşılaşmada yarım düzine gol attı

19 Ocak 2019 Cumartesi 21:09
Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray gol oldu yağdı

   Galatasaray evinde oynadığı karşılaşmada yarım düzine gol attı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısına şovla başladı. Sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan sarı kırmızılılar, 6-0'la 2. yarıya müthiş bir giriş yaptı. Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray MKE Ankaragücü bir araya geldi. Fatih Terim’siz son lig maçında ev sahibi Aslan adeta şov yaptı ve sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrılarak ikinci yarıya muhteşem bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar puanını 32’ye çıkararak maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’le farkı üçe indirdi ve Evkur Yeni Malatyaspor’un averajla önünde 2. sıraya yerleşti. Zor günler geçiren konuk ekip MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Alper Ulusoy

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay, Kenan, Alihan, Moulin, Pinto, Faty, Djedje, Heurtaux, Bifouma, İlhan, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

Beinsports

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAnkaragücü
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