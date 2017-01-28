Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ocak 2017 Cumartesi 19:55

Galatasaray gol oldu yağdı

Galataasaray Akhisar belediyespor'u 6-0 yendi. 

Galatasaray gol oldu yağdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

 Galatasaray gol oldu yağdı
Galataasaray Akhisar belediyespor'u 6-0 yendi. Arena’daki gol yağmurunu 9. dakikada Semih Kaya ile başladı.Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Sneijder nefis bir top kesti, arka direkte iyi yükselen Semih Kaya topu ağlara yolladı: 1-0.
     25.dakikada sağ kanatta topu alan Bruma, hızla içeriye doğru kat etti ve Podolski’yle duvar pası yapıp bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli yıldız yerden bir vuruşla ağları sarstı: 2-0.
    33. dakikada Sneijder’in nefis topuk pasıyla ceza alanı içinde topu alan Podolski’nin şutunda kaleciden seken topu Yasin kale alanı önünde boş ağlara yolladı ve farkı üçe çıkardı: 3-0. Yasin bu golle Arena’da Galatasaray’ın 300. golüne imza attı.
    41. dakikada sol kanatta topu alan Bruma, müthiş hareketlerle rakiplerini birer birer geçti ve penaltı noktası üzerine kadar ilerleyip vuruşunu yaptı, farkı dörde çıkardı: 4-0. 
    Sneijder’in nefis pasında Rodrigues sağ kanattan ceza alanına girer girmez kontrolsüzce kalesinden çıkan Fatih rakibini yere indirdi. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda Selçuk İnan top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı, farkı beşe çıkaran golü kaydetti: 5-0.
   Galatasaray şov yaptığı maçta son golü Sinan Gümüş ile buldu. Oyuna sonradan giren genç futbolcu, Sneijder’in müthiş ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan buluştu ve yerden sert bir vuruşla Fatih’i altıncı kez avladı: 6-0.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Akhisar BelediyesporGalatasaray
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 5,Konyaspor 1 Beşiktaş 5,Konyaspor 1
Kayserispor'un Fenerbahçe bereketi Kayserispor'un Fenerbahçe bereketi
Herkesin kötü olduğu akşamı geride bıraktık Herkesin kötü olduğu akşamı geride bıraktık
Fenerbahçe şokta;Kayserispor 4 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe şokta;Kayserispor 4 Fenerbahçe 1
İBB 14-15 Yaş Grekoromen Güreş İl Şampiyonu Oldu İBB 14-15 Yaş Grekoromen Güreş İl Şampiyonu...
Kim bu spor yorumcusu Kim bu spor yorumcusu
Yukarı Çık

Beşiktaş 5,Konyaspor 1
Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor'u konuk etti.

Haberi Oku