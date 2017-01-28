Galatasaray gol oldu yağdı

Galataasaray Akhisar belediyespor'u 6-0 yendi. Arena’daki gol yağmurunu 9. dakikada Semih Kaya ile başladı.Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Sneijder nefis bir top kesti, arka direkte iyi yükselen Semih Kaya topu ağlara yolladı: 1-0.

25.dakikada sağ kanatta topu alan Bruma, hızla içeriye doğru kat etti ve Podolski’yle duvar pası yapıp bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli yıldız yerden bir vuruşla ağları sarstı: 2-0.

33. dakikada Sneijder’in nefis topuk pasıyla ceza alanı içinde topu alan Podolski’nin şutunda kaleciden seken topu Yasin kale alanı önünde boş ağlara yolladı ve farkı üçe çıkardı: 3-0. Yasin bu golle Arena’da Galatasaray’ın 300. golüne imza attı.

41. dakikada sol kanatta topu alan Bruma, müthiş hareketlerle rakiplerini birer birer geçti ve penaltı noktası üzerine kadar ilerleyip vuruşunu yaptı, farkı dörde çıkardı: 4-0.

Sneijder’in nefis pasında Rodrigues sağ kanattan ceza alanına girer girmez kontrolsüzce kalesinden çıkan Fatih rakibini yere indirdi. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda Selçuk İnan top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı, farkı beşe çıkaran golü kaydetti: 5-0.

Galatasaray şov yaptığı maçta son golü Sinan Gümüş ile buldu. Oyuna sonradan giren genç futbolcu, Sneijder’in müthiş ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan buluştu ve yerden sert bir vuruşla Fatih’i altıncı kez avladı: 6-0.