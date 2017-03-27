Galatasaray hakkında şok iddia

Beyaz TV'de spor program yapan Rasim Ozan Kütahyalı, eski futbolcular Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Genel kurul’da ihraç edilmediği ancak aidat ödemediği gerekçesiyle ihraç edildiği Galatasaray kulübü hakkında çarpıcı iddialarda bulundu."Ülkeye vatana ihanet etmiş insana kaç gol atarsa atsın, ne kadar kupa kazandırırsa kazandırsın sahip çıkılmaz" diyen Kütahyalı, "Galatasaray kongre üyeleri yanlış yaptılar. Bu dar zihniyet artık Galatasaray'ı yönetemez, operasyon yapılmalıdır kulüp bu FETÖ'cülere bırakılmamalıdır. En kısa sürede Galatasaray'a kayyım atanacaktır ve kulüp artık halka açılacaktır. Milyonlarca Galatasaray taraftarı kulüpte söz sahibi olacaktır. Galatasaray'ın bütün hisseleri halka açılmalı. Bu şekilde yönetilirse daha iyi yönetilecektir" ifadelerini kullandı.