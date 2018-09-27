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Galatasaray hız kesmedi

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu yedinci haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray hız kesmedi

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu yedinci haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:26
Galatasaray hız kesmedi

Galatasaray hız kesmedi

   Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu yedinci haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

   Selçuk İnan, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.Galatasaray Futbol Takımı, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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Galatasaray
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