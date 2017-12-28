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Galatasaray için 2017 kupasız bitiyor

2017'de kupa kazanamayan Galatasaray, 2011 senesinden sonra ilk kez bir yılı kupasız tamamlayacak.

Galatasaray için 2017 kupasız bitiyor

2017'de kupa kazanamayan Galatasaray, 2011 senesinden sonra ilk kez bir yılı kupasız tamamlayacak.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:18
Galatasaray için 2017 kupasız bitiyor

İSTANBUL (AA) - Mehmet Fatih Duman - Galatasaray Futbol Takımı, 2017 yılını kupasız tamamlıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 2017'de mücadele ettiği kulvarlarda mutlu sona ulaşamazken 2011'den sonra ilk kez bir yılı kupasız geride bırakıyor.

2016-2017 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 turunda veda eden Galatasaray, bu sonuçlar sonrası Turkcell Süper Kupa'da oynama şansını da yitirerek yerel organizasyonların hiçbirinde varlık gösteremedi.

2012 ile 2016 yılları arasında, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da verilen toplam 15 şampiyonluk kupasının 10'unu müzesine götürme başarısı gösteren Galatasaray, 2017 senesini boş geçti.

Avrupa'da hayal kırıklığı

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray'ın, bu kulvarda 2017 yılı performansı da hayal kırıklığına neden oldu.

Mali sorunlar nedeniyle 2016-2017 sezonunda Avrupa kupalarından men edilen sarı-kırmızılı takım, 2017 yılının ilk bölümünde uluslararası maç yapamadı.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlaması nedeniyle 2017-2018 sezonuna UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan itibaren dahil olma şansı bulan Galatasaray, İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek beklentileri karşılayamadı

Üç teknik adam görev yaptı

Galatasaray Futbol Takımı, 2017 yılı içinde çıktığı müsabakalarda 3 ayrı teknik adam yönetiminde mücadele verdi.

Jan Olde Riekerink idaresinde 2017 yılına giren sarı-kırmızılı takımda Hollandalı teknik adamla 14 Şubat'ta yollar ayrıldı.

Riekerink'in ardından göreve getirilen Igor Tudor da 18 Aralık Pazartesi günü koltuğunu kaybederek bu yıl içinde gönderilen ikinci teknik direktör oldu.

Tudor sonrası ise Fatih Terim ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adamın Galatasaray'daki 4. dönemine başlamasını sağladı.

Büyük maç kazanamadı

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2017'de güçlü rakiplerine karşı ligde maç kazanamaması dikkati çekti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı 2017 yılında 8 lig maçı oynayan sarı-kırmızılı ekip, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kötü bir performans ortaya koydu.

Son Güncelleme: 28.12.2017 11:30
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporGalatasarayFutbol2017
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