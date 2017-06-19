Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde bugün gerçekleşen kura çekimine, Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti. Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.1996 yılında kurulan İsveç ekibi, 16 takımlı İsveç liginde 21 puanla 3. sırada yer alıyor.Maçlarını 5 bin kişi kapasiteli Jamkraft Arena'da oynayan Östersunds, 2016-17 sezonunda İsveç Kupası Finali'nde Norrköping'i 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nde katılma hakkını elde etti.