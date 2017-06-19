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19 Haziran 2017 Pazartesi 15:55

Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu
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Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu
   İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde bugün gerçekleşen kura çekimine, Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti. Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak. 



Östersunds hangi ülkenin  takımı
1996 yılında kurulan İsveç ekibi, 16 takımlı İsveç liginde 21 puanla 3. sırada yer alıyor. 
Maçlarını 5 bin kişi kapasiteli Jamkraft Arena'da oynayan Östersunds, 2016-17 sezonunda İsveç Kupası Finali'nde Norrköping'i 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nde katılma hakkını elde etti.
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