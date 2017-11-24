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Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 13. hafta maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 13. hafta maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

24 Kasım 2017 Cuma 09:23
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 13. hafta maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı takım, sahasında Aytemiz Alanyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Süper Lig'de 26 puana sahip Galatasaray averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider durumda bulunurken, Aytemiz Alanyaspor ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Feghouli ve Fernando yok

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada iki önemli futbolcusundan yararlanamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarının ardından Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges de maçın kadrosunda bulunmayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezası biten Serdar Aziz ise teknik direktör Igor Tudor'un görev vermesi durumunda yarın sahadaki yerini alabilecek.

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 24.11.2017 06:46
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LiğSporGalatasarayFutbolAytemiz Alanyaspor
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