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Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

31 Mart 2018 Cumartesi 10:33
Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 54 puanla en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçını kazandığı taktirde liderliğini sürdürecek.

Son olarak derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, ardından ise Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile evinde önemli müsabakalara çıkacak.

Fernando Reges cezalı

Galatasaraylı tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor karşısında oynayamayacak.

Fenerbahçe derisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, yarın takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan, milli takımlarda sakatlık yaşayan oyunculardan Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Martin Linnes'in durumu ise henüz kesinleşmedi.

İki oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Galatasaray takımında Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı olacaklar.

Mariano dönüyor

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Mariano Filho, bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek.

Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mairano, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasında yer alabilecek.

Evinde bileği bükülmüyor

Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak Galatasaray'ın iç saha performansı oldukça iyi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor'a son 3 maçta da yenildi

Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını da kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.

Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 gol atabildi.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

Son Güncelleme: 31.03.2018 08:04
Anahtar Kelimeler:
Spor
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