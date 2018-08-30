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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oluyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri bugün belli oluyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oluyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri bugün belli oluyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:27
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oluyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oluyor

   Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri bugün belli oluyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar,  Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

Torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya), Benfica (Portekiz)

3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya), Valencia (İspanya), Liverpool (İngiltere), PSV (Hollanda)

4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan), Pizen (Çek), Kızılyıldız (Sırbistan)

İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
Beinsports

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayUEFA Şampiyonlar Ligi
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