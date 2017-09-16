Galatasaray-Kasımpaşa
Galatasaray ve Kasımpaşa bu akşam 27. kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecekler. Geçmişte oynanan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazanırken 6 karşılaşma berabere sonuçlanmıştı. Oynanan bu maçlarda Galatasaray Kasımpaşa'ya 51 gol atarken Kasımpaşa ,Galatasaray'a 25 gol attı.
Galatasaray, üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 mağlup ederken geçtiğimiz sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarıkırmızılılar 2-1 kazanmış, Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele ise 3-1 Kasımpaşa galibiyetiyle bitmişti. Galatasaray lige Kayseri, Osmanlı ve Sivas galibiyetleri ile başlamış son maçta Antalya deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönmüştü. Rakip Kasımpaşa ise ilk 4 haftada Alanya ve Yeni Malatya'yı mağlup ederken Beşiktaş ile berabere kalmış, Akhisar'a deplasmanda yenilmişti.