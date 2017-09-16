Galatasaray-Kasımpaşa

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu akşam saat 20:00'de oynanacak karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır.Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Galatasaray ve Kasımpaşa bu akşam 27. kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecekler. Geçmişte oynanan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazanırken 6 karşılaşma berabere sonuçlanmıştı. Oynanan bu maçlarda Galatasaray Kasımpaşa'ya 51 gol atarken Kasımpaşa ,Galatasaray'a 25 gol attı.

Galatasaray, üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 mağlup ederken geçtiğimiz sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarıkırmızılılar 2-1 kazanmış, Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele ise 3-1 Kasımpaşa galibiyetiyle bitmişti. Galatasaray lige Kayseri, Osmanlı ve Sivas galibiyetleri ile başlamış son maçta Antalya deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönmüştü. Rakip Kasımpaşa ise ilk 4 haftada Alanya ve Yeni Malatya'yı mağlup ederken Beşiktaş ile berabere kalmış, Akhisar'a deplasmanda yenilmişti.