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Galatasaray, Kasımpaşa karşısında

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. 

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. 

14 Eylül 2018 Cuma 17:31
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında

   Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda bu akşam saat 21:00’de başlayacak olan mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak.

   Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. 4 maçını da kazanan Kasımpaşa ise 12 puanla ilk sırada yer alıyor.İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa ise 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi.Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.

   Galatasaray ile Kasımpaşa, Türk Telekom Stadyumu'nda daha önce 7 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluşurken, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Galatasaray'da  kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKasımpaşa
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