Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

7. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Mariano'nun ortasında Tolga Ciğerci topa kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

30. dakikada soldan ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda kaleci Ramazan Köse topa sahip oldu.

33. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mariano'nun dışa çıkardığı topa Rodrigues gelişine sert vurdu. Kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

39. dakikada Galatasaray bir kez daha tehlikeli geldi. Latovlevici'nin ortasında Gomis'in indirdiği topa Belhanda vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşarak rakibinden sıyrılan Mariano'nun şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

44. dakikada Galatasaray golü buldu. Belhanda'nın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-0

45+1. dakikada Sadiku'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

58. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağdan Rangel'in kullandığı köşe vuruşunda Sadiku ön direkte meşin yuvarlağı arkaya aşırdı, Veysel Sarı'nın vuruşunda top üstten auta gitti.

63. dakikada Neumayr'ın ortasında topa Muslera ile birlikte yükselen Rangel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

68. dakikada Tolga Ciğerci ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

79. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Belhanda'nın soldan ortasında Serdar Aziz topu kafayla indi, müsait pozisyondaki Gomis meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

81. dakikada Mensah'ın yerden ortasında Rangel ceza sahası içinde topa dokundu ancak meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul