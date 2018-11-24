Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi





Sakatlıklar ve cezalılarla boğuşan eksik Galatasaray, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golü 69. dakikada Diagne'nin ters vuruşunda topun Uğur Demirok'a çarpması sonucunda oluşurken Atiker Konyaspor'un golünü 89. dakikada penaltıdan Skubic kaydetti. Galatasaray bu sonucun ardından 24 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz, Beşiktaş maçı öncesinde direkt kırmızı kart görerek cezalı durumda düştü.



Sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Sorumlu Levent Şahin basın toplantısına çıkmadı. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş da takımla birlikte stattan ayrıldı. Galatasaraylılar Derneği'nde izleyen Başkan Cengiz maç sonunda açıklama yaptı. Hüseyin Göçek'e tepki gösteren Cengiz, "Artık kelimeler tükenmiştir" ifadelerini kullandı...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede olan Teknik Sorumlu Leven Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına gelmedi.

Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş ise maçın ardından takımla birlikte stattan ayrıldı.

CENGİZ; KELİMELER TÜKENDİ

Karşılaşmayı Levent Galatasaraylılar Evi'nde izleyen Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim kararım var. Maç sonrasında sevinçle ya da öfkeyle söylenen her sözcükte eksik ya da fazla vardır. Hep bunu ifade ettim fakat sırf burada beklediğiniz için medyaya saygımdan şunu söyleyebilirim, kelimelerin tükendiği anlar vardır. Kelimeler tükenmiştir. Aklıma, 'Geçme namert köprüsünden ko aparsın sel seni, yatma çakal yatağında ko yesin aslan seni.' beyiti geldi." diye konuştu.

Cezaların sarı-kırmızılı camiayı birleştirdiği aktaran Cengiz, "Camiamızın teyakkuz halinde olmasını istiyorum. Ani ve fevri tepkilerle tuzaklara düşmemesini istiyorum. Sakinlik içinde cesaret en değerli şeydir. Kontrollü güç, en değerli güçtür. Camiamızdan bütün oyunlara ve tuzaklara rağmen şampiyon olacağımıza, Galatasaray armasının ebediyen en şanlı şekilde tepelerde yer alacağına yönelik inançlarını yitirmemelerini diliyorum ve dikkat etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.