Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve...
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru

Galatasaray kritik viraja girdi

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle berabere kalan sarı-kırmızılı takım, önündeki 5 lig haftasında oldukça kritik maçlar oynayacak.

Galatasaray kritik viraja girdi

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle berabere kalan sarı-kırmızılı takım, önündeki 5 lig haftasında oldukça kritik maçlar oynayacak.

18 Mart 2018 Pazar 14:16
Galatasaray kritik viraja girdi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışının kendisi için en zorlu dönemine girdi.

Fenerbahçe deplasmanından 1 puan çıkararak 26. haftayı da zirvede tamamlamayı garantileyen sarı-kırmızılı ekip, önündeki 5 lig haftasında zorlu müsabakalar oynayacak.

Galatasaray, gelecek 5 haftada sırasıyla evinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği, sahasında Medipol Başakşehir, rakip sahada Aytemiz Alanyaspor ve Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Zorlu maçları evinde

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte, son yıllarda yenmekte zorlandığı Trabzonspor'un yanı sıra şampiyonluk yarışındaki güçlü rakiplerinden Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş müsabakalarını Türk Telekom Stadı'nda oynayacak Galatasaray, taraftar desteğini arkasına alarak mücadele verecek.

Şampiyonluk yarışının kritik dönemindeki zorlu maçlarına taraftarı önünde çıkacak sarı-kırmızılılar, iç sahadaki başarılı performansına güveniyor.

Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 13 iç saha maçında 12 galibiyet ve 1 beraberlik alıp, hiç yenilmedi.

İlk yarıda 9 puan kaybetti

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında söz konusu 5 maçlık periyotta 9 puan kaybetti.

Sezona iyi başlangıç yapan ancak sonrasında kötü bir dönem geçiren Galatasaray, ilk yarıda deplasmanda oynadığı Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş (3-0) maçlarından puan çıkaramadı.

Bu süreçte sahasında oynadığı Gençlerbirliği (5-1) ve Aytemiz Alanyaspor (2-0) maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde yenilgisiz yoluna devam etti.

Zirve yarışında belirleyici olacak

Galatasaray'ın önündeki 5 maçlık seride toplayacağı puanlar, şampiyonluk iddiasını sürdürmesi anlamında belirleyici olacak.

Süper Lig lideri sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile 31. haftada yapacağı derbi maçla noktalayacağı bu serinin sonunda bulunacağı nokta, şampiyonluk yolundaki iddiasını büyük oranda ortaya koyacak.

Sezonun ilk yarısında bu seriye Medipol Başakşehir'in 6, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ise 8 puan önünde giren Galatasaray, sonrasında kötü bir performans ortaya koydu. Yaşadığı puan kayıpları sonrası Beşiktaş derbisinin ardından liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ise puan farkını 3'e indirmesini önleyememişti.

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasaraySporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Muslera Terim'le kendini buldu
Muslera Terim'le kendini buldu
Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci
Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Salah golleriyle Liverpool'u taşıyor
Salah golleriyle Liverpool'u taşıyor
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
Develer Altınkum Plajı'nda güreşti
Develer Altınkum Plajı'nda güreşti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim