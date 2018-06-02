Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Fenerbahçe Doğuş finalde
Fenerbahçe Doğuş finalde
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
TFF yönetimi ibra edildi
TFF yönetimi ibra edildi
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
A Milli Futbol Takımı Tunus karşısında
A Milli Futbol Takımı Tunus...

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara layık olmaya çalışacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara layık olmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Böyle bir camiaya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara layık olmaya çalışacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara layık olmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Böyle bir camiaya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum." dedi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 15:18
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara layık olmaya çalışacağız

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara layık olmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Böyle bir camiaya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri Yusuf Günay, Mahmut Recevik, İlber Aydemir ve Dilek Kutlu, sarı-kırmızılı taraftarların talebi doğrultusunda başlatılan "GreyWeekend" kampanyasına destek vermek için Beyoğlu GS Store'da taraftarlarla bir araya geldi.

Cengiz, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, engelli vatandaşlara bağışlamak üzere 5 bin liralık alışveriş yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Omuzlarımızdaki yükün ağırlığının farkındayız. Dünyanın hangi kulübünde, sivil toplum örgütünde böyle bir satış için insanlar bir araya geliyor, birleşiyor, milyonlar oluyor alışveriş yapıyor, destekliyor... Böyle bir olay ne Real Madrid ne Chelsea ne de Juventus'ta var. Bu sadece Türkiye'de olur, o da Galatasaray'a nasip oldu. Böyle bir camiaya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Böyle efsane bir camia olamaz. Taraftara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Harçlıklarından, dişlerinden, tırnaklarından artırarak buraya geldiklerinin bilincindeyim. Bu taraftara layık olmaya çalışacağız. Geçmişten gelen mali sıkıntılarımız büyük. Taraftar o delikleri yamamaya çalışıyor. Galatasaray bir dünya markasıdır. UEFA'nın da sınırlamaları içinde en iyisini elde etmek, Galatasaray'ı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da tepesine oturtmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Taraftarlarımız müsterih olsun."

Mustafa Cengiz, transferde gerekli adımları atacaklarını vurgulayarak, "UEFA'dan men cezasını engelledik. Mevcut sınırlamalar içinde teknik kadronun istekleri doğrultusunda eklemeler yapacağız. Biz de zamanımızdan, gücümüzden, bilincimizden, aklımızdan ne geliyorsa taraftar ve camia için yapacağız." diye konuştu.

Muhabir: Ercan Çakar

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbolda finalin adı belli oldu
Basketbolda finalin adı belli oldu
Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik
Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü sona erdi
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü sona erdi
Koç: Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var
Koç: Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var
Fenerbahçe Doğuş finalde
Fenerbahçe Doğuş finalde
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
TFF yönetimi ibra edildi
TFF yönetimi ibra edildi
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim