Galatasaray Kulübünün mali kongresi başladı

İSTANBUL (AA) - Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Aslan seçildi.

Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, 31 Aralık 2017 mali yıl sonu itibarıyla görevde bulunan eski başkan Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak, son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2018 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.

Öte yandan, genel kurulun kapalı oturum şeklinde yapılması yönünde verilen önerge ise reddedildi.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman