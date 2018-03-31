Galatasaray Kulübünün mali kongresi başladı

İSTANBUL (AA) - Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Aslan seçildi.
Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.
Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak, son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2018 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.
Öte yandan, genel kurulun kapalı oturum şeklinde yapılması yönünde verilen önerge ise reddedildi.
Muhabir: Mehmet Fatih Duman