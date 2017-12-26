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Galatasaray, kupada avantaj yakaladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'u 3-0 yendi.

Galatasaray, kupada avantaj yakaladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'u 3-0 yendi.

26 Aralık 2017 Salı 23:39
Galatasaray, kupada avantaj yakaladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçta rahat bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada Selçuk İnan, 41 ve 43. dakikalarda ise Sinan Gümüş'ün golleriyle sonuca giderek, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk maçında Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, ikinci maçında ise bir başka İzmir temsilcisi Bucaspor'u 3-0'la geçmeyi başardı.

Kupada rövanş maçları, 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

Türk Telekom Stadı'nda 350. gol Sinan'dan

Sinan Gümüş, Bucaspor karşısında Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü atarak, tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan'ın bu müsabakada attığı ilk golün, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray takımının resmi maçlardaki 350. golü olduğu duyuruldu.

Bu statta Galatasaray'ın ilk golünü Servet Çetin, 50. golünü Johan Elmander, 100. golünü Didier Drogba, 150. golünü Wesley Sneijder, 200. golünü Hakan Balta, 250. golünü Selçuk İnan ve 300. golünü ise Yasin Öztekin atmıştı.

Bucaspor ağlarını 41 ve 43. dakikalarda iki kez havalandıran Sinan, bu sezonki gol sayısını, tamamı Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4'e çıkardı.

Selçuk İnan siftah yaptı

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, Bucaspor karşısında bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Bu sezonki 14. resmi maçına çıkan Selçuk İnan, 14. dakikada attığı golle hem takımını 1-0 öne geçiren isim oldu hem de siftah yaptı.

Selçuk, bu sezon Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 müsabakada forma giydi.

Muhabirler: Sezer Yavuz, Mehmet Fatih Duman

Son Güncelleme: 27.12.2017 05:03
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSporGalatasarayBucaspor
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