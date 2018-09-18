Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. maçında Lokomotiv Moskova takımını Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde konuk ediyor.Bu akşam saat 22:00’de başlayacak olan mücadeleyi İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi’nin yardımcıları Mauro Tonolini ve Filippo Meli olarak açıklanırken, Luca Banti ve Massimiliano İrrati ilave yardımcı hakemler olacak. Maçta 4. hakemliği ise Matteo Passeri yapacak.

15. kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, turnuva tarihinde en fazla boy gösteren Türk kulübü konumunda bulunurken rLokomotivMoskova ise bu organizasyonda 4. kez yer alacak.Lokomotiv Moskova maçı ile Şampiyonlar Ligi’nde 105. maçına çıkacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 27 galibiyet, 26 beraberlik 51 mağlubiyet elde etti.

Daha önce 3 kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında yer alan Lokomotiv Moskova ise 2001-2002 sezonunda ilk grup aşaması, 2002-2003 sezonunda ikinci grup aşamasında veda etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyi derecesini 2003-2004 sezonunda son 16 turuna çıkarak elde eden Lokomotiv Moskova, 2003-2004 sezonunun ardından 14 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.