Galatasaray, Malatyaspor'a acımadı

Galatasaray evinde oynadığı Malatyaspor maçını farklı kazandı.Lig'in ilk yarısında göz dolduran futbolu ve aldığı puanlarla dikkatleri üzerine toplayan Malatyaspor kaybetmeye devam ediyor.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Yeni Malatya’yı 3-0'lık skorla yenen Sarı Kırmızılı ekip zirve yarışında en yakın rakibi Başakşehir ile puan farkını maç fazlasıyla 3 puana indirdi.Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malataspor'u konuk etti. Sarı Kırmızılı ekip baştan sona üstün oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı. Aslan, zirve yarışında en yakın rakibi Başakşehir ile puan farkını maç fazlasıyla 3 puana indirdi. Galatasaray bu sonuçla puanını puanını 55'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı. Derbi öncesi Galatasaray büyük bir moral kazanırken tek olumsuzluk Aslan cephesinde Marcao şoku yaşandı. Brezilyalı savunmacı gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde yok.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45. (p), 50. ve 90. (p) dakikalarda Diagne kaydetti. Sarı kırmızılı ekipte 34. dakikada Feghouli'nin attığı golü Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a baktı ve ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Galatasaray'da 70. dakikada yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Marcao, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 55 yaparak lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdürürken, Yeni Malatyaspor 37 puanda kaldı.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Diagne

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Ömer, Emre Taşdemir, Selçuk, Sinan, Yunus, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin, Bülent, Donald, Murat Y., Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara

YEDEKLER: Abdulsamed, Ömer, Eren, Pereira, Seth, Ahmed, Erkan, Buğra, Dia, Bifouma

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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