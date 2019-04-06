Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
98783
ALTIN
233.565
DOLAR
5.6245
STERLİN
7.3365
EURO
6.3083

Galatasaray, Malatyaspor'a acımadı

 Galatasaray evinde oynadığı Malatyaspor maçını farklı kazandı

Galatasaray, Malatyaspor'a acımadı

 Galatasaray evinde oynadığı Malatyaspor maçını farklı kazandı

06 Nisan 2019 Cumartesi 20:47
Galatasaray, Malatyaspor'a acımadı

Galatasaray, Malatyaspor'a acımadı

   Galatasaray evinde oynadığı Malatyaspor maçını farklı kazandı.Lig'in ilk yarısında göz dolduran futbolu ve aldığı puanlarla dikkatleri üzerine toplayan Malatyaspor kaybetmeye devam ediyor.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Yeni Malatya’yı 3-0'lık skorla yenen Sarı Kırmızılı ekip zirve yarışında en yakın rakibi Başakşehir ile puan farkını maç fazlasıyla 3 puana indirdi.Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malataspor'u konuk etti. Sarı Kırmızılı ekip baştan sona üstün oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı. Aslan, zirve yarışında en yakın rakibi Başakşehir ile puan farkını maç fazlasıyla 3 puana indirdi. Galatasaray bu sonuçla puanını puanını 55'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı. Derbi öncesi Galatasaray büyük bir moral kazanırken tek olumsuzluk Aslan cephesinde Marcao şoku yaşandı. Brezilyalı savunmacı gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde yok.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45. (p), 50. ve 90. (p) dakikalarda Diagne kaydetti. Sarı kırmızılı ekipte 34. dakikada Feghouli'nin attığı golü Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a baktı ve ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Galatasaray'da 70. dakikada yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Marcao, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. 

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 55 yaparak lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdürürken, Yeni Malatyaspor 37 puanda kaldı.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Diagne

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Ömer, Emre Taşdemir, Selçuk, Sinan, Yunus, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin, Bülent, Donald, Murat Y., Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara

YEDEKLER: Abdulsamed, Ömer, Eren, Pereira, Seth, Ahmed, Erkan, Buğra, Dia, Bifouma

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayEvkur Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TMVFL Süper Kupası sahibine kavuştu
TMVFL Süper Kupası sahibine kavuştu
Kayserispor deplasmanda altın değerinde 3 puan aldı
Kayserispor deplasmanda altın değerinde 3 puan aldı
Bursaspor kendini ateş hattına attı
Bursaspor kendini ateş hattına attı
Fenerbahçe Beko son saniyede rekor kırdı
Fenerbahçe Beko son saniyede rekor kırdı
Trabzonspor hızlı başladı
Trabzonspor hızlı başladı
Boğaz'ın sultanları finale adını yazdırdı
Boğaz'ın sultanları finale adını yazdırdı
Ümraniyespor kupada evinde yenildi
Ümraniyespor kupada evinde yenildi
Galatasaray avantajı kaçırdı
Galatasaray avantajı kaçırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort