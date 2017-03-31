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31 Mart 2017 Cuma 22:56

Galatasaray Odeabank 80-Baskiona 103

 Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 29. hafta maçında ilk dört için mücadele eden Baskiona’la evinde karşılaştı. Galatasaray mücadeleden 80-103 yenik ayrıldı.

Galatasaray Odeabank 80-Baskiona 103
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Galatasaray Odeabank 80-Baskiona 103
   Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 29. hafta maçında ilk dört için mücadele eden Baskiona’la evinde karşılaştı. Galatasaray mücadeleden 80-103 yenik ayrıldı.
 Avrupa Ligi'nde play-off şansının haftalar önce kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 19. yenilgisini aldı. Play-off'u garantileyen İspanyol temsilcisi Baskonia ise 17. galibiyetine ulaştı.
   Karşılaşma öncesinde taraftarların kendisine yönelik kötü tezahüratları nedeniyle ilk 5 dakikayı soyunma odasında geçiren Ergin Ataman, ilk yarının bitmesinin ardından yetkililerden bu gruba müdahale edilmesi yönünde talepte bulundu. Ataman'ı protesto eden grubun maçın ikinci yarısının büyük bölümünde küfürlü tezahürat yapmayıp, karşılaşmanın ardından aynı şekilde davranmaları dikkati çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandı.
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Galatasaray OdeobankBaskiona
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