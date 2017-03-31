Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında bu akşam Baskonia Vitoria ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray Odeabank ,Baskonia Vitoria'yı evinde konuk edecek

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında bu akşam Baskonia Vitoria ile karşı karşıya geliyor. Abdi İpekçi Arena’daki mücadele saat 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Odeabank Abdi İpekçi Arena’da oynanan mücadeleden 104-57 galip ayrılarak BSL’de 13. galibiyetine ulaştı ve puan durumunda altıncı sıraya yükseldi. Turkish Airlines EuroLeague 28. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş ile karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmadan sarı-kırmızılılar 73-67'lik skorla mağlup ayrıldı.