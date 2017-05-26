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26 Mayıs 2017 Cuma 09:29

Galatasaray Odeobank 73-Anadolu Efes 63

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Anadolu Efes’i Abdi İpekçi Arena’da konuk etti.

Galatasaray Odeobank 73-Anadolu Efes 63
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Galatasaray Odeobank 73-Anadolu Efes 63
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Anadolu Efes’i Abdi İpekçi Arena’da konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 73-63’lük skorla galip ayrılarak seride durumu 1-1’e getirdi.
Efsane başkanımız Ali Tanrıyar için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca takımımız karşılaşmaya siyah bant ile çıktı.
Maç boyunca hücumda kopuk kopuk oynayan lacivert-beyazlı takım, aynı durumu maçın sonunda da yaşadı ve Galatasaray Odeabank, Micov ile basketler bularak karşılaşmayı 73-63 kazandı ve seride 1-1 beraberliği sağladı.
İki takım arasındaki serinin son maçı 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.



1. Çeyrek: 19-18
2. Çeyrek: 19-15 (38-33)
3. Çeyrek: 13-11 (51-44)
4. Çeyrek: 22-19 (73-63)
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