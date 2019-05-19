Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray - Başakşehir maçının ardından Cimbom Süper Lig 33. haftanın ardından 22. kez şampiyonluğunu ilan etti. Cimbom Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlamalarında taraftarla kucaklaşırken, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kutlamalar başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Sahada 90 dakikalık zorlu mücadelenin ardından 66 puana sahip iki takımdan Galatasaray gol averajındaki üstünlüğü ile Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY: 2 - BAŞAKŞEHİR: 1 (47' Feghouli, 64' Onyekuru | 18' Bajic)

55. dakikada Belhanda'nın attığı gol VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.

Galatasaray'ın Onyekuru'yla 63. dakikada bulduğu gol de ofsayt nedeniyle VAR incelemesi sonrasında geçerlilik kazanmadı.

78. dakikada iki takım yedek kulübeleri arasında gerilim yaşanırken Cüneyt Çakır, Fatih Terim ve Hasan Şaş'ı tribüne yolladı. Başakşehir'de ise yardımcı antrenör Orhan Ak, soyunma odasına gitti.

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

VAR: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Linnes, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic

YEDEKLER: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Serdar Taşçı, Joseph Attamah, Marcio Mossoro, Soner Aydoğdu, Milos Jojic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



Süper Lig'in 33. haftasındaki tarihi maçta Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi ve 69 puana yükselerek üst üste 2. toplamda ise 22. şampiyonluğunu ilan etti. Kazananın şampiyon olacağı gecede sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; 46. dakikada Feghouli ve 64. dakikada Onyekuru kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise Riad Bajic kaydetti.

Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti. Öte yandan Galatasaray, tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de şampiyonluk rekorunu da geliştirdi... Tecrübeli teknik adam, bu sezon da mutlu sona ulaşarak 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı!