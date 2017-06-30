Galatasaray Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Sezonu erken açmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin bu yıl Slovakya'da yapacağı kampa basına kapalı olacak.UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı ön eleme nedeniyle sezonu erken açan Galatasaray'da ilk yurt dışı kampı başlıyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Slovakya'nın Bratislava kentine gitti. Galatasaray, daha sonra karayoluyla Samorin'e geçti.Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda gelecek haftaya kadar izinli olan Wesley Sneijder'ın dışında tam 6 oyuncu kamp kadrosuna alınmadı.veSlovakya'ya götürülmeyen isimler oldu.'ın menajeridün İtalyan basınına Hollandalı futbolcunun ayrılmak istediğini açıklamıştı.Albers, "Wesley Sampdoria'yı istiyor. Şu anda diğer opsiyonlara göre ilk tercihi Sampdoria. Wesley gittiği yerlerde insanların gönüllerini fethetmiştir. Asla bir problem yaşamaz" ifadelerini kullandı.Yeni transferlerkamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın altyapısının dikkat çeken isimleride kamp kadrosunda yer aldılar.Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:"Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Slovakya’nın Bratislava kentine gitti.na ait özel bir uçuşla Slovakya’ya giden takımımız, karayoluyla geçtiği Samorin'de kamp çalışmalarını sürdürecek.’ın Slovakya kampındaki oyuncularının listesi şu şekilde:Galatasaray'ın Slovakya kampı, bu akşam basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla başlayacak.