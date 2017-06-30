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30 Haziran 2017 Cuma 19:43

Galatasaray Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda gelecek haftaya kadar izinli olan Wesley Sneijder'ın dışında tam 6 oyuncu kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray Slovakya kamp kadrosu belli oldu
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Galatasaray Slovakya kamp kadrosu belli oldu


Sezonu erken açmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin bu yıl Slovakya'da yapacağı kampa basına kapalı olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı ön eleme nedeniyle sezonu erken açan Galatasaray'da ilk yurt dışı kampı başlıyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Slovakya'nın Bratislava kentine gitti. Galatasaray, daha sonra karayoluyla Samorin'e geçti.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda gelecek haftaya kadar izinli olan Wesley Sneijder'ın dışında tam 6 oyuncu kamp kadrosuna alınmadı. Nigel de Jong, Hakan Balta, Umut Gündoğan, Endoğan Adili, Oğuzhan Kayar ve Volkan Pala Slovakya'ya götürülmeyen isimler oldu. Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, dün İtalyan basınına Hollandalı futbolcunun ayrılmak istediğini açıklamıştı.
Albers, "Wesley Sampdoria'yı istiyor. Şu anda diğer opsiyonlara göre ilk tercihi Sampdoria. Wesley gittiği yerlerde insanların gönüllerini fethetmiştir. Asla bir problem yaşamaz" ifadelerini kullandı.

Yeni transferler Maicon, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın altyapısının dikkat çeken isimleri Ozan Kabak, Samed Karnuçu, Recep Gül, Yunus Akgün de kamp kadrosunda yer aldılar.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Slovakya’nın Bratislava kentine gitti.

Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Slovakya’ya giden takımımız, karayoluyla geçtiği Samorin'de kamp çalışmalarını sürdürecek.

Galatasaray’ın Slovakya kampındaki oyuncularının listesi şu şekilde:

Fernando Muslera, Cenk Gönen, Eray İşcan, İsmail Çipe, Martin Linnes, Luis Cavanda, Semih Kaya, Koray Günter, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Maicon Roque, Lionel Carole, Tarık Çamdal, Ozan Kabak, Samed Karnuçu, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Ryan Donk, Recep Gül, Yunus Akgün, Emrah Başsan, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Yasin Öztekin, Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok."

Galatasaray'ın Slovakya kampı, bu akşam basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla başlayacak.


 
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