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20 Haziran 2017 Salı 12:19

Galatasaray Sneijder'in biletini kesti

 Galatasaray Sneijder ile resmi olarak yollarını ayırmasa da perde arkasından artık biletinin kesildiği belirtiliyor.

Galatasaray Sneijder'in biletini kesti
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Galatasaray Sneijder'in biletini kesti
   Galatasaray Sneijder ile resmi olarak yollarını ayırmasa da perde arkasından artık biletinin kesildiği belirtiliyor.Galatasaray’da başkan Dursun Özbek, “Sneijder’in bir yıl daha kontratı var. İki tarafın menfaatlerini düşünerek bu konuda karar alacağız” diyerek politik bir açıklama yapsa da Galatasaray yönetimi, Hollandalı 10 numaranın biletini kesti. Sneijder’in sözleşmesinde, “7.5 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi bulunmasına rağmen, sarı-kırmızılı idareciler kulüp bulması halinde menajer Guido Albers’e gereken kolaylığı sağlayacaklarını iletti. Çünkü yönetimde 33 yaşını devirmiş Sneijder’e 7.5 milyon Euro bonservisle birlikte yatırım yapacak kulüp çıkmayacağı görüşü hakim. Bu yüzden Sneijder’den kendisine kolaylıkla takım bulması adına bonservis talep edilmeyecek ve 5 milyon Euro’yu aşan yıllık ücretinden tasarruf sağlanacak.
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SneijderGalatasaray
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