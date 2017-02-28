Galatasaray taraftarı spikerin kurbanı oldu

Dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini yankıları devam ediyor.Maçın 13.dakikasında Yasin’in Beşiktaş ceza sahasında düştüğü pozisyona penaltı diye itiraz eden Galatasaray taraftarlarının aslında maçı anlatan spikerin yanlış yorumunun etken olduğu belirlendi.
Ünlü hakem yorumcusu Erman Toroloğlu dün akşam çok tartışılan bu pozisyona net açıklık getirdi.Erman Toroğlu pozisyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı.”Maçtan sonra Galatasaraylı yöneticiler konuşacaklar "Bizim penaltımız verilmedi" diye. Beşiktaşlı yöneticiler konuşacaklar "Bizim penaltımız verilmedi" diye. Bunlar idarecilerin maçtan sonra konuştukları.Bakın bunlara yöneticiler demiyorum, idareci diyorum. Yönetmek başka şeydir, idare etmek başka şeydir. Aynen Bülent Yıldırım'ın yaptığı gibi. O da idare etti. Hooop, hooop. Peki maçı anlatan spiker idare etti mi? O da idare etti. Nasıl.Galatasaray için penaltı istenilen pozisyonda "Hakem penaltı verdi" diye 4 defa canlı yayında söyledi.Peki penaltı veren hakem öne doğru mu gider, geri geri mi gider. Hakem autu gösterip geri geri gidiyor."