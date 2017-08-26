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Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten dolayı çok mutluyum

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. İyi bir performans sergiledik." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten dolayı çok mutluyum

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. İyi bir performans sergiledik." dedi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 01:47
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten dolayı çok mutluyum

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenip, namağlup lider olarak yoluna devam eden Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, sergilenen futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Igor Tudor, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. İyi bir performans sergiledik. Kolay bir galibiyet de olmadı. Rakibimiz iyi oynayan, organize ve sert bir takım. Böyle bir rakip karşısında 3 gol atmak, yine 3-4 pozisyona girmek kolay değil." dedi.

Tolga Ciğerci'nin performansıyla ilgili bir soru üzerine Hırvat teknik adam, şunları söyledi:

"Tolga ve Gomis 3 maçta 4'er gole ulaştı. Bu, çok önemli bir sayı. Bu tempoyla 40 gol atabilirler. Takım olarak bir oyun anlayışımız var. Bu oyun stiliyle de takımdaki herkes gol atabilir. Benim için pozisyona girmek, üretken ve yaratıcı olmak önemli. Son 3 maçta da böyle bir Galatasaray vardı. Futbolcuların kalitesi çok önemli. Ben hoca olarak bir şeyler söylüyorum ama sahaya çıkıp bu yaratıcılığı sergileyen futbolcular. Onların performansı çok önemli."

"Aykut Kocaman çok iyi bir hoca"

Hırvat çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nden elenilmesi sonrası kendisi gibi soruları yanıtlamak yerine basın toplantısından ayrılan Aykut Kocaman hakkındaki soru üzerine, sarı-lacivertli teknik adama destek verdi.

"Büyük ihtimalle şu anda basın mensupları Aykut Kocaman'ı linç ediyordur." ifadesini kullanan Tudor, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atiker Konyaspor'un başında olduğu dönemde göklere çıkarılıyordu. Ben Aykut Kocaman'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Sadece kötü bir başlangıç yaptı. Benim hikayem de çok basit. Geçen sezondan bu sezona 10 oyuncu değişikliği yaşadık. Türkiye'de düşünceler çok çabuk değişiyor. Yoksa ben aynı hocayım. Bu durum alınan sonuçlardan kaynaklanıyor. Sonuçlara göre yorum yapılıyor. Ben ise olaylara sonuç odaklı bakmıyorum."

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

Son Güncelleme: 26.08.2017 08:50
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporİgor TudorGalatasarayDemir Grup Sivasspor
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