Galatasaray Trabzon'da dağıldı

Galatasaray Trabzonspor'a farklı yenilerek lig yarışında ilk mağlubiyetini aldı.Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Medical Park Stadyumunda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-0 kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Onazi, 26 ve 45. dakikada Nwakaeme, 90+2'de Ekuban attı.

Galatasaray'da Belhanda 30. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Galatasaray 4 maç sonunda ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı. Trabzonspor ise 7 puana yükseldi.

Ligin 5. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlarken Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Sinan, Emre, Onyekuru, Eren

Yedekler: İsmail, Serdar, Ozan, Linnes, Donk, Selçuk, Ndiaye, Rodrigues, Feghouli, Muğdat

Trabzonspor: Onur, Mustafa Akbaş, Majid, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Tony, Hugo Rodallega

Yedekler: Esteban, Uğurcan, Hüseyin, Amiri, Batuhan, Ekuban, A. Parmak, Kucka, Ibanez, Zeki