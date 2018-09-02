Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
92723
ALTIN
253.121
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4035
EURO
7.6511
Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında
Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında
Terim "Belhanda anlatsın bakalım bize"
Terim "Belhanda anlatsın bakalım bize"
Cocu "Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik"
Cocu "Utanç duymamız gereken bir...
Galatasaray Trabzon'da dağıldı
Galatasaray Trabzon'da dağıldı
Fenerbahçe'de büyük hüsran
Fenerbahçe'de büyük hüsran

Galatasaray Trabzon'da dağıldı

Galatasaray Trabzonspor'a farklı yenilerek lig yarışında ilk mağlubiyetini aldı.

Galatasaray Trabzon'da dağıldı

Galatasaray Trabzonspor'a farklı yenilerek lig yarışında ilk mağlubiyetini aldı.

02 Eylül 2018 Pazar 08:09
Galatasaray Trabzon'da dağıldı

Galatasaray Trabzon'da dağıldı

    Galatasaray Trabzonspor'a farklı yenilerek lig yarışında ilk mağlubiyetini aldı.Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Medical Park Stadyumunda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-0 kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Onazi, 26 ve 45. dakikada Nwakaeme, 90+2'de Ekuban attı.

    Galatasaray'da Belhanda 30. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Galatasaray 4 maç sonunda ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı. Trabzonspor ise 7 puana yükseldi.

   Ligin 5. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlarken Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Sinan, Emre, Onyekuru, Eren

Yedekler: İsmail, Serdar, Ozan, Linnes, Donk, Selçuk, Ndiaye, Rodrigues, Feghouli, Muğdat

Trabzonspor: Onur, Mustafa Akbaş, Majid, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Tony, Hugo Rodallega

Yedekler: Esteban, Uğurcan, Hüseyin, Amiri, Batuhan, Ekuban, A. Parmak, Kucka, Ibanez, Zeki

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında
Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında
Terim "Belhanda anlatsın bakalım bize"
Terim "Belhanda anlatsın bakalım bize"
Cocu "Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik"
Cocu "Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik"
Fenerbahçe'de büyük hüsran
Fenerbahçe'de büyük hüsran
Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor
Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor
Trabzonspor, Galatasaray maçı saat kaçta
Trabzonspor, Galatasaray maçı saat kaçta
Milli Takım kadrosu belli oldu 
Milli Takım kadrosu belli oldu 
Fenerbahçe transfer sezonunu hızlı kapattı
Fenerbahçe transfer sezonunu hızlı kapattı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim