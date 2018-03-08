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Galatasaray yarı finale çıktı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, İtalyan kulübü Spar Citylift Girona'yı, 65-62 kaybettiği ilk maçın rövanşında 72-67 yenerek, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Galatasaray yarı finale çıktı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, İtalyan kulübü Spar Citylift Girona'yı, 65-62 kaybettiği ilk maçın rövanşında 72-67 yenerek, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

08 Mart 2018 Perşembe 00:47
Galatasaray yarı finale çıktı

ANKARA (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, İtalyan kulübü Spar Citylift Girona'yı, 65-62 kaybettiği ilk maçın rövanşında 72-67 yenerek, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Girona kentindeki Pavello Fontajau Arena’da yapılan maçın ilk periyodu, 18-18 tamamlandı. Spar Citylift Girona, ilk yarıyı 35-32 üstün bitirdi ancak Galatasaray, 3. çeyrekteki oyunuyla 52-51 öne geçti.

Hücumdaki etkinliğini son 10 dakikada da sürdüren sarı-kırmızılılar, Dubljevic'in bitime 1.7 saniye kala attığı basketle sahadan 72-67 galip ayrıldı.

İlk mücadeleyi 65-62 kaybeden Galatasaray, rakibini deplasmanda 5 sayı farkla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray'da Petronyte 17, Epoupa ve Quigley 13'er sayı kaydetti.

Galatasaray, yarı finalde Nadezhda (Rusya)-Perfumerias Avenida (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer,Mehmet Fatih Duman



Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBA Kadınlar Avrupa LigiGalatasaraySpar Citylift GironaSpor
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