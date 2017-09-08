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Galatasaray yeni transferlerini tanıttı

Galatasaray, yeni transferleri Latovlevici, Denayer ve Carrasso için imza töreni düzenledi.

Galatasaray yeni transferlerini tanıttı

Galatasaray, yeni transferleri Latovlevici, Denayer ve Carrasso için imza töreni düzenledi.

08 Eylül 2017 Cuma 15:30
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni transferleri Iasmin Latovlevici, Jason Denayer ve Cedric Carrasso için imza töreni düzenlendi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törende, Kardemir Karabükspor'dan alınan Latovlevici ile 1+1, Manchester City'den kiralanan Denayer ve bonservisi elinde olan Carrasso ile de birer yıllık sözleşme imzalandı.

Dursun Özbek, "Takımıza yeni katılan sporculara başarılar diliyorum. Galatasaray'a büyük fayda katacakları konusunda en ufak bir şüphemiz yok. Taraftarlarımız, yeni sezonda Galatasaray'ı daha kuvvetli ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak izleme fırsatı bulacaklardır." diye konuştu.

Yeni transferlerden Iasmin Latovlevici, Galatasaray'a gelmesinde geçen sezon Kardemir Karabükspor'da birlikte çalıştığı teknik direktör Igor Tudor'un büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Tudor ile profesyonel bir ilişkimiz var, özel bir ilişkimiz yok. Sistemine uyabileceğini düşündüğü için beni seçti. Çok farklı takımlarda oynama şansı buldum. Başarımın sırrı çok çalışmaktan geliyor. Galatasaray'da da hocanın isteklerine konsantre olup, onları yapmaya çalışacağım." ifadelerini kulandı.

Jason Denayer de önceki sezon da formasını giydiği Galatasaray'da kendisini mutlu hissettiğini dile getirerek, "Bana gösterdikleri destek için taraftarlara teşekkür ediyorum. Galatasaray'da kendimi iyi hissetmemin nedeni burada bana iyi davranılması. Bundan dolayı aramızda bir kaynaşma oldu." açıklamasını yaptı.

Kaleci Cedric Carrasso ise uzun bir kariyere sahip olduğunu anlatarak, "Transfer döneminde birçok teklif aldım. Ancak şimdi bunları konuşmanın anlamı yok. Her şeyin yeri var. Önemli olan Galatasaray'da olmam ve burada oynamam. Galatasaray'da bir asker gibiyim. Burada takımın başarısı için elimden geleni yapacağım." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Ercan Çakar

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