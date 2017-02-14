Galatasaray yönetimi ahlaki çöküntü içindedir

Galatasaray ile anlaşan Karabükspor’un teknik direktörü İğor Tudor ve Galatasaray yönetimi ile ilgili şok açıklama Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’tan geldi.

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