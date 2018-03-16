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Galatasaray'a derbi öncesi taraftar desteği

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı takım, son antrenmanını Türk Telekom Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın önünde gerçekleştirdi.

Galatasaray'a derbi öncesi taraftar desteği

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı takım, son antrenmanını Türk Telekom Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın önünde gerçekleştirdi.

16 Mart 2018 Cuma 20:48
Galatasaray'a derbi öncesi taraftar desteği

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın derbide deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, son antrenmanını taraftarının önünde yaptı.

Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, 27 bin 681 taraftar tribünden takip etti.

Antrenmanda meşaleler yakan ve tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Terim ve futbolcuları tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar zaman zaman Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmana, dört yıldızlı tişörtlerle çıkan futbolcular, taraftarlara top dağıttı.

Sakatlığı geçen Eren Derdiyok'un da katıldığı antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Oktay Mahmuti ve basketbolcular da antrenmanı tribünde takip etti.

Antrenmanın son bölümünde sahaya girip Bafetimbi Gomis'in yanına gitmeye çalışan bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından engelledi. Fatih Terim'in araya girmesiyle taraftar, Gomis'in yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Ercan Çakar

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolGalatasaraySporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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