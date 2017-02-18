Galatasaray’da aşı tutmadı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. Yeni Rize Şehir Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Igor Tudor yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-kırmızılılar, Başakşehir’in berabere kaldığı haftayı değerlendiremedi. Galatasaray geçen hafta ise ’11 puanlık’ haftayı boş geçmişti.
Galatasaray’ın golü 23. dakikada Podolski’den gelirken, Çaykur Rizespor ikinci yarıdaki baskılı oyununun ödülünü 75. dakikada Özgür Çek’in şık frikik golüyle aldı.
Gelecek hafta Beşiktaş derbisine çıkacak olan Galatasaray 40 puanla 3. sırada haftayı tamamlarken; kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ise 20 puanla 16. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi gelecek hafta Kayserispor ile karşılaşacak.