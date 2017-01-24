Galatasaray’dan tarihi fark

Basketbol Eurologue Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX’u 102-63 yendi.Bu sonuçla Galatasaray organizasyondaki 6. galibiyetini alırken, Maccabi FOX ise 13. yenilgisini yaşadı.Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX ile ligin ilk yarısında deplasmanda yaptığı mücadeleyi 98-92 kaybetmişti.
Galatasaray Odeabank: 102 - Maccabi FOX: 63
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Miguel Perez Perez (İspanya), Clemens Fritz (Almanya)
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 8, Göksenin Köksal, Schilb 10, Micov 16, Pleiss 16, Tyus 18, Diebler 21, Fitipaldo 8, Daye 5
Maccabi FOX: Goudelock 22, Mekel 4, Smith 6, Rudd 5, Iverson 8, Alexander, Weems 12, Seeley, Pnini 4, Ohayon 2, Landesberg