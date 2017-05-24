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24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:48

Galatasaray’ın yeni forması tanıtıldı

Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, “Lig bitmeden 2017-2018 formasını tanıtıyoruz.

Galatasaray'ın yeni forması tanıtıldı
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 Galatasaray’ın yeni forması tanıtıldı
   Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı.Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, “Lig bitmeden 2017-2018 formasını tanıtıyoruz. Çok değerli; gündelik başarıların ötesinde 1905’ten bu yana var olan kulübümüzün bu forması geçmişten gelen başarıları gösteriyor.Maçkolik’in haberine göre  Arma da bu formanın büyüklüğünü taşıyor. Ayrıca halen de ilk ve tek 4 yıldızlı forma özelliği taşıyor. Büyük Galatasaray taraftarından büyük destek bekliyor, takımımızın bu formayla büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Her şeyi konuşabilirsiniz ama birlik ve beraberlik zamanı “Önce Arma” diyoruz” şeklinde konuştu.
   Nike, Galatasaray’ın klasik parçalı forma tasarımıyla modern ve sofistike detayların buluştuğu yeni iç saha formasını tanıttı. Ön bölümünde sağda sarı, solda kırmızı rengin kullanıldığı geleneksel parçalı tasarıma sahip 2017 – 2018 sezonu iç saha formasında modern V yaka kullanılıyor. 
Tasarımdaki göğüs bandı, formaya modern bir görünüm katan çarpıcı diyagonal şekillerle bir araya geliyor. Bu birliktelik, Avrupa’daki en başarılı Türk takımının mirasını ve zengin tarihini kutlarken Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan İstanbul’un kültürel kesişmelerini temsil ediyor. 

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