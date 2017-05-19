Galatasaray,Osmanlıspor'la oynuyor

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 32. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da Osmanlıspor’u konuk ediyor.Mücadele saat 20:00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 tarafından naklen yayınlanacak.Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık.Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy, Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantepsporu 2-1 mağlup eden Galatasaray’da Selçuk, Tolga, Josue, De Jong ve Eren Osmanlıspor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Alanyaspor maçında oynayamayacak.Geçmiş yıllarda Ankaraspor adıyla Galatasaray’a rakip olan Osmanlıspor ile 15 kez karşı karşıya geldik. Bu maçlarda 7 kez Galatasaray sahadan galip ayrılırken 6 mücadele berabere tamamlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele de yine 2-2 eşitlikle sona erdi.26 Şubat’ta UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı Olympiakos maçının ardından STSL Turgay Şeren Sezonu’ndaki son 10 maçında 2 galibiyet alan Osmanlıspor, 6 hafta önce; Hamza Hamzaoğlu’nu göreve getirmişti. Ankara ekibi, geçtiğimiz hafta Akhisar’a evinde 4-0 yenilirken deplasmandaki son maçında Karabük’e 1-0 mağlup olmuştu.