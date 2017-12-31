Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472
Flaş Haber
Asgari ücret belli oldu
Kapat
Galatasaray derbilerde kayıp
Galatasaray derbilerde kayıp
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana
Spor dünyasında yıldızların vedası
Spor dünyasında yıldızların vedası
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Gaziantepspor kapanıyor
Gaziantepspor kapanıyor

Gaziantepspor'dan kapanma sinyali

Gaziantepspor'da, futbolcular ve kulüp personeli adına yapılan açıklamada, kurucu üyelere teşekkür edilerek, "49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantepspor'dan kapanma sinyali

Gaziantepspor'da, futbolcular ve kulüp personeli adına yapılan açıklamada, kurucu üyelere teşekkür edilerek, "49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor." ifadeleri kullanıldı.

31 Aralık 2017 Pazar 15:53
Gaziantepspor'dan kapanma sinyali

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da, futbolcular ve kulüp personeli adına yapılan açıklamada, "Bizler Gaziantepspor başkanı, yönetimi, futbolcuları ve personeli olarak, kulübün yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza ve mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık." denildi.

Kulübün internet sitesinden "Gaziantepspor'suz yeni yılınız kutlu olsun!" başlığıyla yayımlanan mesajda, Gaziantepspor'un 49 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Abdulkadir Batur başkanlığında 58 kurucu üyeyle kurulduğu hatırlatılarak, "Dünyada örnek gösterilen bir kahramanlık destanı olan Gaziantep savunmasında canı pahasına kenti düşmana teslim etmeyen 6 bin 317 şehidin anısına matem rengi olan siyah ve şehitlerimizin kanını simgeleyen kırmızı benimsenerek, bu koca çınarın renkleri kırmızı-siyah oldu." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantepspor'un sadece Türkiye genelinde değil, dünya çapında da kentin tanıtımına katkı sağladığının vurgulandığı açıklamada, gelinen süreçte büyük işler başaran bir futbol takımının yok olmasına göz yumulduğu kaydedildi.

Gaziantepspor yönetiminden futbolcularına ve personeline kadar kulübün yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verildiğinin aktarıldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bizler Gaziantepspor başkanı, yönetimi, futbolcuları ve personeli olarak, kulübün yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza ve mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık. Ne bakanları ne valisi ne belediye başkanları ne milletvekilleri ne sanayicisi ne esnafı ne de bu şehirde yaşayan insanlarımız maçlarımıza gelerek bizlere sahip çıktı. En çok da buna üzüldük. Bizler 16-17-18 yaşında bu mücadeleyi vermeye çalışan futbolcular olarak tüm Gaziantep halkından özür dileriz. Direndik ama kazanamadık! Yüreğimizi ortaya koyduk ama olmadı. Ne yaptıysak biz gençlere sahip çıkılmadı. Marka şehrimiz Gaziantep'in gücü bizlere sahip çıkmaya yetmedi."

Direnmenin herkesin harcı olmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanmak için güçlü olmak yetebilir ama direnmek çok daha fazlasını ister. Direnmek, yürek ister, sabır ister ve en önemlisi haklı olmayı gerektirir. Bu yüzden tarih, güçlüyü ve kazananı değil, direneni yazar. Direnmek, kazanmaktan çok daha büyük bir iştir ve bunu en iyi bu toprak bilir. Çünkü savaşı Fransız kazanmıştı ama tarih direneni yani Antep'i yazar. Bu yüzden bir direnç madalyası olarak adında 'Gazi' unvanını taşır bu şehir ve bu şehrin takımı. Geçmişin çöplüğü nice güçlüyle ve kazananla doludur ama tarihin onurlu sayfaları direnenlere ve dayananlara ayrılmıştır."

İsimleri verilen kulübün kurucu üyelerine teşekkür edilen açıklamada, "49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor. Bizleri affedin." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Kerem Kocalar

Son Güncelleme: 31.12.2017 13:17
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigSporGaziantepsporFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Trabzonspor'un genç yeteneğinin hayali Avrupa'da oynamak
Trabzonspor'un genç yeteneğinin hayali Avrupa'da oynamak
Spor dünyasında yıldızların vedası
Spor dünyasında yıldızların vedası
Galatasaray derbilerde kayıp
Galatasaray derbilerde kayıp
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana
Gaziantepspor kapanıyor
Gaziantepspor kapanıyor
A Milli Futbol Takımı, 2017 karnesi: Beklentileri karşılamadı
A Milli Futbol Takımı, 2017 karnesi: Beklentileri karşılamadı
Avrupa'daki en başarılı Türk takımı Galatasaray
Avrupa'daki en başarılı Türk takımı Galatasaray

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim