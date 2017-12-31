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Gaziantepspor kapanıyor
Gaziantepspor kapanıyor

Gaziantepspor kapanıyor

Türk futbolunun köklü çınarlarından Gaziantepspor kapanıyor.

Gaziantepspor kapanıyor

Türk futbolunun köklü çınarlarından Gaziantepspor kapanıyor.

31 Aralık 2017 Pazar 15:36
Gaziantepspor kapanıyor

   Gaziantepspor kapanıyor

   Türk futbolunun köklü çınarlarından Gaziantepspor kapanıyor.Türk futbolunda bir devir resmen kapanıyor. Gaziantepspor'un resmi internet sitesinden yapılan "Gaziantepspor'SUZ Yeni Yılınız Kutlu Olsun!' başlıklı yazıya kırmızı siyahlı kulübün kapatılacağı açıklandı.

İşte Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklama:

Gaziantepspor'SUZ Yeni Yılınız Kutlu Olsun! Tam 49 Yıl önce dönemin Belediye Başkanı Abdulkadir Batur başkanlığında 58 kurucu üye ile 24 Nisan 1969 yılında kuruldu GAZİANTEPSPOR. Dünya'da örnek gösterilen bir kahramanlık destanı olan Gaziantep Savunmasında can pahasına kenti düşmana teslim etmeyen 6317 şehidin anısına matem rengi olan Siyah ve Şehitlerimizin kanını simgeleyen Kırmızı benimsenerek, renkleri Kırmızı-Siyah oldu bu koca çınarın. Gaziantepspor sadece Türkiye genelinde Gaziantep Şehrinin tanıtımını yapmadı, Dünya genelinde tanıtımına önemli bir katkı sağlamıştır. Kentimizin ve ülkemizin tanıtımına bunca katkı sağlayan, Türk futboluna kazandırdığı futbolcular ile sporseverlerin gönlünde ve Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan, böylesine büyük işler başaran bir futbol takımının yok olmasına göz yumulmaktadır.

   Bizler Gaziantepspor Başkanı, Yönetimi, Futbolcuları ve Personeli olarak, yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza, mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık. Ne Bakanları, Ne Valisi, Ne Belediye Başkanları, Ne Milletvekilleri, Ne Sanayici, Ne Esnafı, Nede bu şehirde yaşayan insanlarımız maçlarımıza gelerek sahip çıktı bizlere. En çok da buna üzüldük! Bizler 16-17-18 yaşında bu mücadeleyi vermeye çalışan futbolcular olarak tüm GAZİANTEP HALKINDAN ÖZÜR dileriz. Direndik ama kazanamadık! Yüreğimizi ortaya koyduk! Ama olmadı. Ne yaptıysak sahip çıkılmadı biz gençlere. Bizlere sahip çıkmaya gücü yetmedi marka şehrimiz Gaziantep’in. tarihin yazamayacağı kadar çok. Ama “direnmek”, herkesin harcı değildir. Kazanmak için güçlü olmak yetebilir; ama direnmek çok daha fazlasını ister. Direnmek, yürek ister, sabır ister ve en önemlisi haklı olmayı gerektirir.

   Bu yüzden tarih, güçlüyü ve kazananı değil; direneni yazar. Direnmek, çok daha büyük bir iştir kazanmaktan ve bunu en iyi bu toprak bilir. Çünkü savaşı Fransız kazanmıştı; ama tarih direneni yani Antep’i yazar. Bu yüzden, bir direnç madalyası olarak adında “Gazi” unvanını taşır bu şehir ve bu şehrin takımı. Geçmişin çöplüğü nice güçlüyle ve kazananla doludur. Ama tarihin onurlu sayfaları direnenlere ve dayananlara ayrılmıştır.

“TEŞEKKÜRLER KOCA ÇINAR’IN KURUCU ÜYELERİ” Abdulkadir BATUR, Sani KONUKOĞLU, Beşir BAYRAM, Fevzi EROĞLU, Cevdet DAİ, Enver BÜYÜKBEŞE, Mesut ELBEYLİ, Sakıp ÖZTÜZÜN, Halit KOÇAK, Esat EKİCİ, Mahmut BÜYÜKBEŞE, M.Ali BUDAK, Şevket OLCAY, Erdem OCAK, Rahmi GEMİCİ, Vahap ÇEPE, Hakkı İŞBİLİR, Hayri TÜTÜNCÜLER, M.Ali ÇELİK, Ferruh AKAR, Mehmet KIRCIOĞLU, Kamil ÖĞÜT, Cengiz KINAY, Kamil AFAT, Ali BÜTÜK, M. Reşat ZORBAŞ, Mehmet ÖZBOYA, Aydın GENCER, Affan YEKE, Kemal ALTAŞ, Cevdet EREN, Yaşar ERKENT, M.Hanifi ÖCÜK, Mehmet KAYA, İsmail KORAL, Mehmet ŞENKAYA, Ahmet GÜMÜŞ, Hüseyin ATMACA, Mustafa GÜRKAN, Mehmet KÜLTE, Sabri ÇULLUOĞLU, Cabbar BAYSAL, M. Zihni GÜNEŞ, Mehmet KAHVECİ, Sadık SEVİMLİ, Mehmet ÖZÜZÜMCÜ, Sami BAYAZIT, Şahap GÜNEYLİGİL, Mahmut ALTAY, Muhsin ÖZTÜFEKÇİ, Ahmet KORAL, Celal ERSOY, İhsan GÜZEL, Orhan SEVİNÇ, Fevzi GÖZÜKARA, Ahmet ALATAŞ, Dr. Rauf YILMAZER, Yavuz CENANİ.

   49 Yıl önce Sizler KURDUNUZ, BÜYÜTTÜNÜZ, EMEK VERDİNİZ bu koca ÇINARA. 50. Yılında TORUNLARINIZ kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor. Bizleri Affedin! Mekânlarınız CENNET, Ruhlarınız ŞAD olsun. MİNNETTARIZ.

Gaziantepspor Futbolcuları ve Personeli GaziantesporAnadolu Kulüpleri

Son Güncelleme: 31.12.2017 12:43
Anahtar Kelimeler:
KapanıyorGaziantepspor
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