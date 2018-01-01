Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.840
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1269
EURO
4.5472
ULEB Avrupa Kupası'nın MVP'si Wilbekin
ULEB Avrupa Kupası'nın MVP'si Wilbekin
Gaziantepspor'un kulüp başkanı Durmaz: Kulübün anahtarını teslim edeceğiz
Gaziantepspor'un kulüp başkanı Durmaz: Kulübün...
Yedek kulübesinin golcüleri
Yedek kulübesinin golcüleri
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de 1 numara olacaK
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de...

Gaziantepspor'un kulüp başkanı Durmaz: Kulübün anahtarını teslim edeceğiz

Gaziantepspor'un kulüp başkanı Durmaz, "Kulüp çalışanları ve futbolcular, maddi kaynak olmadığı için antrenmana ve maça çıkmayacaklar. Kulübün kapanması da buna bağlı çıkan sonuç olacak gibi." dedi.

Gaziantepspor'un kulüp başkanı Durmaz: Kulübün anahtarını teslim edeceğiz

Gaziantepspor'un kulüp başkanı Durmaz, "Kulüp çalışanları ve futbolcular, maddi kaynak olmadığı için antrenmana ve maça çıkmayacaklar. Kulübün kapanması da buna bağlı çıkan sonuç olacak gibi." dedi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:43
Gaziantepspor'un kulüp başkanı Durmaz: Kulübün anahtarını teslim edeceğiz

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, basına yansıyan "Gaziantepspor kapanıyor" şeklindeki haberlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün kapatılacağı yönünde kendisinin açıklamalarının olmadığını söyledi.

Kendilerinin kulübü kapatmak gibi bir niyetlerinin olmadığını anlatan Durmaz, şöyle devam etti:

"Kulüp çalışanları ve futbolcular, maddi kaynak olmadığı için antrenmana ve maça çıkmayacaklar. Kulübün kapanması da buna bağlı çıkan sonuç olacak gibi. Yarın öğle saatlerinde halkımızla Demokrasi Meydanı'nda buluşacağız. Eğer yeterli destek gelmezse sayın valimize kulübün anahtarını teslim edeceğiz."

Mevcut sorunların devam etmesi halinde takımın kamp yapamayacağına ve sezon başladığında da maça çıkamayacağına işaret eden Durmaz, "Göreve geldiğimizde resmen enkaz devraldık. Bugüne kadar enkazı kaldırmaya çalıştık. Gaziantepspor'u deplasmana götürebilirsek veya maça çıkarabilirsek bunu başarı diye kabul ettik. FIFA'da 6 puanımız silinecekti, onun ödemesini yaptık. Kulüp çalışanlarının alacaklarını ödedik. Tüm bunları kendi gücümüzle yaptık ama dayanacak gücümüz de kalmadı." diye konuştu.

"Kulübümüzün 110 milyondan fazla borcu var"

Başkan Durmaz, maddi sıkıntılar nedeniyle kampa gidemeyeceklerini ve mevcut tesislerde antrenman yapmayı planladıklarına aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcularımız maddi sıkıntılar nedeniyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Kulübümüzün 110 milyondan fazla borcu var. Transfer için acil olarak 10 milyona ihtiyacımız var. Ya Allah deyip maça çıkabilecek kadar ödeme yapabilmemiz için de 4 milyon gerekiyor."

Muhabir: Kerem Kocalar

Son Güncelleme: 01.01.2018 17:47
Anahtar Kelimeler:
SporHuzeyfe DurmazGaziantepspor“Gaziantepspor Kapanıyor”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ULEB Avrupa Kupası'nın MVP'si Wilbekin
ULEB Avrupa Kupası'nın MVP'si Wilbekin
Yedek kulübesinin golcüleri
Yedek kulübesinin golcüleri
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de 1 numara olacaK
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de 1 numara olacaK
Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi
Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi
Rockets iki uzatmada kazandı
Rockets iki uzatmada kazandı
Yılın son derbisi Fenerbahçe Doğuş'un
Yılın son derbisi Fenerbahçe Doğuş'un
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim