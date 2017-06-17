Geal Clichy Galatasaray'da

Galatasaray transfere hızla devam ediyor.Gomis ve Belhanda’nın ardından G.Saray, sol beke de dünyaca ünlü bir yıldız olan Geal Clichy’yi getiriyor. Manchester City’deki sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcu Gael Clichy ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, başarılı sol beki gelecek hafta Türkiye’ye getirerek kampa dahil edecek.