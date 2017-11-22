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Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas: Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde

TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas, Türk futbolunun kurtuluşunun genç oyuncu gelişiminde olduğunu söyledi.

Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas: Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde

TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas, Türk futbolunun kurtuluşunun genç oyuncu gelişiminde olduğunu söyledi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:21
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas: Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç oyuncuların gelişimi için TFF olarak kulüplere altyapı konusunda destek verebileceklerini belirtti.

Kulüplere, yardım istemeleri halinde, her türlü desteği verebilecek teknik ekibe sahip olduklarını vurgulayan Kafkas, şöyle konuştu:

"Türk futbolunun içinde bulunduğu ciddi sorunlar var. Bu sorunları aşmak için de birtakım birimlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun başında Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler, siyasetçi büyüklerimiz... Çünkü yitip giden genç bir kuşağımız var. 23 milyon genç nüfustan bahsederken, elit oyuncu çıkarma konusunda maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Bu da üretimle olacak bir şey."

"İnsana yatırım yapmasını bilelim"

Kafkas, Altınordu'nun futbolcu üretimini başarıyla yaptığını ve 3-4 üst düzey oyuncu çıkardığını hatırlatarak, bunların artabileceğini söyledi.

Futbolcu yetiştirmenin kolay bir süreç olmadığına ve çeşitli zorluklarının bulunduğuna değinen Kafkas, şunları kaydetti:

"Zaman içinde bu oyuncular çok daha fazla olacak. Bunlar olmayacak işler değil, yeter ki insana yatırım yapmasını bilelim her alanda. Özellikle hem genç oyuncu gelişimi hem eğitmenlere yaptığımız yatırımlarla ülkemiz futbolu dünya, Avrupa şampiyonalarına gidebilecek ekipler oluşturacaktır. Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde."

Son Güncelleme: 22.11.2017 13:13
Anahtar Kelimeler:
Tolunay KafkasTFFSporGelişimFutbolAltyapı
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