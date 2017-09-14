Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108466
ALTIN
146.904
DOLAR
3.4534
STERLİN
4.5548
EURO
4.1083
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar
Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar
İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor
İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor
MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı
MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı

Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 58 kiloda bronz madalya kazanan Cavit Acar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sevinci yaşamak istiyor.

Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 58 kiloda bronz madalya kazanan Cavit Acar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sevinci yaşamak istiyor.

14 Eylül 2017 Perşembe 12:17
Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar

ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 58 kiloda bronz madalya kazanan Cavit Acar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sevinci yaşamak istediğini söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen hafta düzenlenen organizasyonda, Kırgızistanlı Talgat Tynechtybekov'u 14-6'lık skorla mağlup ederek dünya üçüncüsü olan 17 yaşındaki Cavit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora 8 yıl önce hobi olarak başladığını anlattı.

Kızılcahamam Spor Kulübünde güreştiğini, boş zamanlarını genellikle antrenman yaparak geçirdiğini belirten Cavit, sporu hayat tarzı olarak benimsediğini ifade etti.

Şampiyonada bronz madalya alarak önemli bir başarı elde ettiğini dile getiren Cavit, "Hedefim, 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda madalya alabilmek ve ülkemize bu sevinci tekrar yaşatabilmek." dedi.

Organizasyonda dünya üçüncüsü olarak Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan genç sporcu, Atina dönüşü kendisini karşılayanlara da teşekkür etti.

Muhabir: Osman Karaslan

Son Güncelleme: 14.09.2017 12:54
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGüreşCavit Acar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor
İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor
MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı
MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı
Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak
Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak
Cenk Tosun: ‘Porto’ya burada üç gol atmak kolay değil’
Cenk Tosun: ‘Porto’ya burada üç gol atmak kolay değil’
Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç kazandık’ “
Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç kazandık’ “
Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda mesajı
Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim