Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu

Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Grekoromen Güreş Takımı sporcuları 10 sıklette 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandılar. Takım halinde 143 puan toplayarak Türkiye Şampiyonu oldular.
Bursa’da yapılan güreş müsabakalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker ve Başkan Vekili-Güreş branş sorumlumuz Enver Yılmaz da izledi, derece yapan sporculara madalyalarını takdim ettiler.
Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle;
55 Kiloda Müslüm Alınlı Altın madalya
87 Kiloda Bedirhan Tantan Altın madalya
130 Kiloda Fatih Bozkurt Altın madalya
72 Kiloda Abdurrahman Kalkan Bronz madalya
77 Kiloda A. Furkan Özen Bronz madalya
130 Kiloda Abdullah Akyüz Bronz madalya
Kulüp Sıralaması
1. İstanbul Büyüksehir Belediyesi SK. - 143 Puan
2. Ankara ASKİ SK. - 89 Puan
3. Çaykur Rize SK. - 82 Puan
Ayrıca şampiyonanın en centilmen antrenörü Yekta Yılmaz Gül seçildi. Gül’ün plaketini Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz takdim etti.