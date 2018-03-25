Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu

Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Grekoromen Güreş Takımı sporcuları 10 sıklette 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandılar. Takım halinde 143 puan toplayarak Türkiye Şampiyonu oldular.

Bursa’da yapılan güreş müsabakalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker ve Başkan Vekili-Güreş branş sorumlumuz Enver Yılmaz da izledi, derece yapan sporculara madalyalarını takdim ettiler.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle;

55 Kiloda Müslüm Alınlı Altın madalya

87 Kiloda Bedirhan Tantan Altın madalya

130 Kiloda Fatih Bozkurt Altın madalya

67 Kiloda A. Samet Başar Gümüş madalya

72 Kiloda Abdurrahman Kalkan Bronz madalya

77 Kiloda A. Furkan Özen Bronz madalya

130 Kiloda Abdullah Akyüz Bronz madalya

Kulüp Sıralaması

1. İstanbul Büyüksehir Belediyesi SK. - 143 Puan

2. Ankara ASKİ SK. - 89 Puan

3. Çaykur Rize SK. - 82 Puan

Ayrıca şampiyonanın en centilmen antrenörü Yekta Yılmaz Gül seçildi. Gül’ün plaketini Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz takdim etti.